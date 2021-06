Familles nombreuses, une candidate bientôt mariée : photo en avant-première de sa robe

Depuis qu'elle participe avec sa grande famille au programme Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1, Cindy Van Der Auwera rencontre une petite notoriété sur les réseaux sociaux. Elle y partage son quotidien avec son chéri Sébastien et leurs onze enfants au mode de vie atypique, eux qui sont construit un foyer peuplé de plus de 60 animaux ! Chose qui a d'ailleurs beaucoup fait réagir les téléspectateurs.

Sur Instagram, Cindy Van Der Auwera a également décidé de dévoiler ces derniers jours les coulisses d'un grand événement en préparation : son mariage ! En effet, après des années de vie commune avec Seb, la jeune femme va très prochainement se faire passer la bague au doigt. Et c'est peu dire qu'elle a hâte. Ses abonnés ont notamment déjà pu découvrir l'essayage de sa robe lundi 28 juin 2021. "Il reste moins de 2 mois après une attente de 18 ans. Les préparatifs avancent bien. Étrangement je ne suis pas stressée. J'ai hâte de voir le regard de ma mère, mon frère qui attendent cela depuis longtemps maintenant. Le jour là, les larmes couleront toutes seules... Pas de tristesse, même si une personne très très chère à mon coeur ne sera pas parmi nous... Mais nous serons heureux de pouvoir fêter cela avec toutes les personnes que nous aimons. Je t'aime mon amour je suis tellement fière d'être ta femme", a-t-elle légendé sous sa publication.

Le lendemain, Cindy Van Der Auwera était heureuse de cocher une autre case, et pas des moindres. "Voilà, essai maquillage pour le mariage. J'aime énormément, le rendu est très naturel. Merci à Nabil pour son travail professionnel. Merci à lui de m'accompagner le jour J pour que je sois jolie tout au long de ma journée", s'est-elle réjouit en dévoilant une photo du résultat. L'occasion au passage pour elle de remercier le reste de son équipe, dont sa wedding planer, son traiteur et sa fleuriste. "Des personnes en or qui m'accompagnent de A à Z pour que je sois le plus zen possible et que mon mariage sois digne d'un conte de fée", a-t-elle conclu. Vivement le mariage !