Familles Nombreuses : Des candidats vivement critiqués pour leur mode de vie original, ils se défendent

C'est LE programme qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Du lundi au vendredi, sur TF1, est diffusé Familles nombreuses, la vie en XXL. Il s'agit d'un docu-réalité qui se consacre à une poignées de couples qui ont décidé d'avoir toute une ribambelle d'enfants. Alors que l'émission rencontre un joli succès, les candidats, eux, subissent le retour de bâton de certains internautes. En effet, il n'est pas rare que certaines familles se retrouvent à être victimes de commentaires très désagréables sur les réseaux sociaux. Les Pellissard ont par exemple été pointés du doigt pour les nombreuses allocations qu'ils perçoivent et les Santoro ont été jugés pour former une famille "trop parfaite".

C'est au tour des Van Der Auwera de s'attirer les foudres des haters. Les parents Cindy et Sébastien ont de quoi marquer les esprits avec leurs 11 enfants et leur foyer peuplé de plus de 60 animaux ! Un mode de vie pour le moins original qui ne plaît pas à tout le monde. Sur Instagram, la joyeuse famille a donc tenu à répondre aux critiques de la meilleure des manières. "Le chiffre 13 est souvent mal jugé. Chez nous il est signe de: Bonheur, Bonne humeur, Rire, Joie, Amour, Passion, Partage, Compréhension, Entraide, Solidarité, Écoute... Et tout cela multiplié par 13 car oui ici tout se multiplie et ne se divise pas", lit-on sur leur dernier post.



Et pour eux d'ajouter : "Alors n'en déplaise à certains, oui... quoi qu'il en soit nous savons ce que nous valons et nous ne changerons pas car c'est NOTRE VIE, c'est NOTRE CHOIX. Les mauvaises langues continuez à parler de choses que vous ne maitrisez et ne connaissez pas car à moins de ne faire partie de notre vie, de notre famille, je ne vois pas comment vous pouvez parler de choses et d'autres... Bref, une chose est sûre nous continuerons à apporter tout ce que nous apportons chez nous mais aussi autour de nous car c'est notre façon d'être. (...) Les autres critiqueurs, médisants, méchants...PASSEZ VOTRE CHEMIN vous perdez votre temps". À bon entendeur.