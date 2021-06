Familles nombreuses, une candidate révèle la vérité sur son quotidien : "On a des soucis aussi..."

Chaque fin d'après-midi, TF1 diffuse un nouvel épisode de Familles nombreuses, la vie en XXL. Un programme qui cartonne et qui est suivi par des millions de téléspectateurs, lesquels sont ravis de s'immerger dans ces vies hors du commun, comme celle des Pellissard ou encore des Gayat. Parmi les sept familles mises en scène figure également celle de Camille Santoro. Avec son compagnon Nicolas, elle est à la tête d'une tribu de six enfants, dont la petite dernière Alba n'a que deux mois. Malgré une vie à 100 à l'heure, la jeune femme de 27 ans semble réussir à tout accomplir avec une aisance déconcertante. Ce qui commence à sérieusement agacer les internautes. Ces derniers ne se sont pas fait prier pour lui faire savoir à travers les réseaux sociaux.

Prise d'assaut par les critiques, Camille Santoro a décidé de réagir, révélant alors son véritable quotidien, loin d'être évident. "Je suis très souvent jugée sur un épisode de trois minutes que vous voyez le soir sur TF1. Je voulais vous rappeler que la vie n'est rose pour personne, que rien n'est parfait, que chez nous aussi ça crie. Que chez nous aussi parfois, même souvent, la maison n'est pas rangée. Qu'il y a des jours où je ne suis pas maquillée, pas coiffée. Que nos enfants crient, que je crie, que ça se chamaille, que nos enfants se disputent. Parce qu'en fait c'est comme ça, c'est ça la vie. On a des soucis aussi, comme tout le monde. On traverse et je traverse une période aussi difficile en ce moment et c'est humain", a-t-elle expliqué sur Instagram dimanche 6 juin dernier.

Camille Santoro reconnaît tout faire pour que son quotidien soit agréable à découvrir avec sa "bonne humeur" et "des rires d'enfants" mais elle rappelle encore une fois : "Ne croyez surtout pas que tout est lisse chez nous et que tout est parfait... Loin de là".