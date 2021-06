Familles nombreuses, la vie en XXL : Un candidat déjà condamné pour cambriolages et recel d'armes

En novembre 2020, TF1 a lancé sa nouvelle émission de télé-réalité : Familles nombreuses, la vie en XXL. Parmi les sept familles dont le quotidien exceptionnel et suivi figurent les Gayat. Au fil des épisodes, cette véritable tribu de neuf enfants âgés entre 4 et 26 ans est devenue l'une des stars de l'émission. Sur les réseaux sociaux, la maman Soukdavone, le papa Olivier et leurs enfants Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade rencontrent également beaucoup de succès. Il leur est même aujourd'hui possible de vivre de leurs placements de produits, lesquels leur rapportent entre 5 000 euros et 20 000 euros par mois.

Une réussite que n'avait pas vu venir Olivier Gayat. Et pour cause, le peintre en bâtiment n'a pas eu la vie facile avant de fonder sa grande famille. Il a notamment passé une bonne partie de sa jeunesse en foyers, et dès l'âge de sept ans. Lui et ses frères et soeurs avaient été retirés de leur domicile familial en raison des maltraitances causées par leurs parents. À l'adolescence, Olivier est par la suite devenu un petit délinquant. "Quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai mal tourné. J'ai connu des gardes à vue, j'ai commis des cambriolages, je suis tombé pour recel d'armes mais plutôt que d'aller en prison, je faisais des travaux d'intérêt général. Pendant dix ans, j'ai fait des conneries...", a-t-il avoué en 2013 au Berry Républicain.

À la même époque, Olivier Gayat a fait la connaissance de sa femme Soukdavone et il a très vite su qu'il voulait avoir une ribambelle de bébés avec elle. "J'ai grandi dans les foyers, en manque d'un papa et d'une maman. J'avais beaucoup d'amour à donner et je rêvais de construire ma belle et grande famille. Avec Souk, nous nous sommes rencontrés à l'âge de 15 ans. Je lui ai tout de suite partagé mon envie d'avoir beaucoup d'enfants", a-t-il déjà raconté pour TF1.

Le chef de famille n'aura toutefois mis fin à ses actes de malfaiteurs qu'après les naissances de ses trois premiers enfants. "J'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que j'arrête tout quand les enfants ont failli nous être retirés", avait-il encore confié au Berry Républicain.