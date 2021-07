Familles nombreuses, une candidate au bord du burn-out : "J'avais atteint la limite"

Fin de la parenthèse enchantée pour la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). A la suite de son mariage, Ambre Dol s'est envolée pour la Corse avec son époux Alexandre. Et, comme elle l'a expliqué à travers un post Instagram le 27 juillet 2021, elle avait grandement besoin de se ressourcer.

La maman qui est à la tête d'une tribu de 5 enfants a un quotidien plus que chargé. Entre son métier d'infirmière aux urgences ou avec les sapeur-pompiers, les préparatifs de son mariage ou encore son quotidien familial à gérer, Ambre avait et a toujours un emploi du temps bien rempli. S'ajoute à cela les tournages de Familles nombreuses qui prennent également du temps.

La belle blonde était donc bien heureuse de profiter de moments plus calmes à l'occasion de sa lune de miel en Corse. Car un peu plus et Ambre aurait pu faire un burn-out comme elle l'a confié à ses abonnés. "Retour sur le continent après notre micro voyage de noces sur l'île de beauté. Nous ne sommes toujours pas redescendus de notre petit nuage. Les mois qui ont précédé le mariage n'étaient simples mais maintenant ça y est nous allons pouvoir enfin souffler. Depuis trois mois je ne donne pratiquement pas de dispos aux pompiers car j'avais un peu trop tiré sur la corde depuis un an entre tout. J'ai besoin de passer plus de temps en famille , avec mon mari mais j'avais surtout besoin de repos ! Entre ma famille, les urgences, les pompiers, le tournage qui a duré quelques mois, la préparation du mariage, Instagram (car j'aime être proche de vous), les placements de produits... Je n'avais plus une seule journée pour moi et j'avais atteint vraiment la limite : je profite de mes vacances pour me ressourcer parmi les miens. Vous avez déjà été surmené et décide de stopper pour prendre du repos ?", a-t-elle écrit en légende d'une photo de mariage sur laquelle on peut la voir complice avec Alexandre.