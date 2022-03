Amandine Pellissard menacée de mort et délaissée : son échange surréaliste avec un policier

Depuis qu'elle s'est fait connaître dans l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard est devenue une personne de notoriété publique. Sur ses réseaux sociaux, la candidate compte d'ailleurs aujourd'hui plus de 300 000 abonnés. Parmi eux se trouvent des personnes bienveillantes et d'autres, au contraire, très toxiques. La maman de huit enfants se sent même aujourd'hui en danger après avoir reçu plusieurs terribles courriers de la part d'un anonyme. Cette personne n'hésite pas à insulter Amandine et à la menacer de mort.

Un sujet qu'elle a abordé avec émotion dans l'émission L'instant Deluxe 2.0 en partenariat avec Purepeople. "J'ai déposé plainte récemment contre X, mais c'est la même personne qui écrit ces courriers. On voit que cette personne monte au créneau violemment", a-t-elle révélé. La femme d'Alexandre misait alors beaucoup sur le travail des policiers. Mais, force est de constater qu'elle a été déçue.

Dimanche 13 mars, Amandine Pellissard s'est justement saisie de son compte Instagram pour pousser un coup de gueule. "Plainte déposée le 14 février. Courriers antérieurs saisis par la police pour enquête. À ce jour aucune investigation n'a été menée. Samedi 12 mars 2022, j'ai téléphoné au commissariat de police où j'ai déposé ma plainte, l'agent de police que j'ai eu au téléphone m'a dit que pour l'instant il n'y avait aucun retour de l'enquête et que je cite 'ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique' (ce sont ses mots). J'ai demandé à venir déposer la dernière lettre à ajouter au dossier en cours il m'a répondu : 'Venez lundi à partir de 8h car nous sommes le week-end'. (...) Je n'ai pas de mots. On verra la suite...", a-t-elle écrit, dépassée par les événements.