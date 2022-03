"Je te buterai" : Amandine Pelissard (Familles nombreuses) dévoile une lettre terrifiante (EXCLU)

Depuis la saison 1, Amandine Pellissard partage son quotidien dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre sa vie avec son mari Alexandre, père de sept de ses enfants et papa adoptif de son aîné Léo, né d'une précédente relation. Si cela leur a permis d'avoir une belle communauté, ils n'échappent pas à certains commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Mais une personne est allée plus loin en envoyant plusieurs lettres à leur domicile. Un sujet que la mère de famille a évoqué lors de son passage dans l'émission L'instant Deluxe 2.0 en partenariat avec Purepeople.

C'est en janvier dernier qu'Amandine Pelissard a constaté qu'on lui avait envoyé une lettre d'insultes et de menaces chez elle. "Espèce de salo**rie avec ta gueule botoxée (...) Famille de cas soc(iaux), abrutis...", a-t-elle notamment pu lire. A l'époque, elle pensait qu'il s'agissait d'une personne qui travaille au centre de tri à Alès. Depuis, la jeune femme en a reçu trois autres et a porté plainte. Mais son identité n'a toujours pas été trouvée comme elle l'a précisé à Jordan de Luxe.

Après avoir expliqué que la notoriété était difficile à gérer quand elle dépassait la barrière des réseaux sociaux, Amandine Pellissard a révélé qu'elle avait reçu une quatrième lettre, deux jours avant le tournage de L'instant Deluxe 2.0. "J'ai déposé plainte récemment contre X, mais c'est la même personne qui écrit ces courriers. On voit que cette personne monte au créneau violemment et je pense que c'est important de le dénoncer et de montrer où on en est. J'ai passé une demi-journée au commissariat il y a deux semaines pour déposer plainte, ils m'ont suggéré de prendre un garde du corps à notre domicile. On ne rentrera pas dans cette paranoïa", a-t-elle déclaré.

Après avoir fait face au refus des autorités une première fois, elle a en effet pu enfin porter plainte à la suite de son passage dans Touche pas à mon poste (C8) le mois dernier. Désormais, elle "mise beaucoup sur le travail des policiers". D'autant plus que les courriers semblent de plus en plus agressifs.

Amandine Pellissard a d'ailleurs dévoilé le contenu de la dernière lettre. "Je m'adresse à toi pute de Amandine. Tu peux porter plainte, je suis le géniteur de ton bâtard de fils. (ce qui est complètement faux. On a affaire à quelqu'un de mentalement très malade). Même avec les plaintes, je te buterai. La France entière va savoir la vie que tu avais avant tes enfants. (...) Tes enfants sont moches. Même à l'école j'y suis, tous les endroits où tu vas je sais. Ton mari quand il parle, un mongole. Léo je connais les endroits où il va. On est plusieurs à vouloir ta peau, tôt ou tard tu crèveras. Famille XXL, la honte. Ton mari c'est un pédophile", a-t-elle lu. Des mots qui font froid dans le dos.