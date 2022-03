Justine Cordule (Familles nombreuses) maman pour la 7e fois : elle dévoile enfin le prénom de son "gros bébé"

Et de 7 ! Justine Cordule était heureuse d'annoncer la naissance de sa nouvelle fille samedi 12 mars 2022. Après de longs moments d'attente passés à l'hôpital, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a fini par avoir recours à un déclenchement pour accoucher de son bébé. Jusqu'à présent, elle et son mari Steeve souhaitaient préserver leur nouveau-né de l'attention du grand public. C'est pourquoi, aucune présentation officielle n'avait encore été faite. Mais dans la soirée de lundi 14 mars 2022, alors qu'elle avait pu regagner son domicile, Justine Cordule a régalé ses abonnés Instagram de premières photos de bébé.

Dans un ensemble rose, la petite dernière de la tribu de sept enfants se dévoile éveillée, joufflue et adorablement potelée. Il faut dire que Justine Cordule a, comme pour ses précédents enfants, donné naissance à un bébé bien en forme. En légende, elle indique d'ailleurs son poids plutôt impressionnant et en profite pour révéler son doux prénom. "Hey coucou vous. Je suis là je me présente enfin à vous. Je suis une jolie princesse qui porte le joli prénom de Lyson, je suis un beau gros bébé de 4k360 pour 52 cm. Ma famille est la plus heureuse du monde nous sommes enfin réunis, j'ai eu le droit à des milliers de bisous", peut-on lire.

Les internautes ont été nombreux à souhaiter la bienvenue à la petite Lyson en commentaires et à d'ores et déjà la couvrir de compliments. "Oh une merveille", "Quel beau bébé", "Elle est magnifique", "Magnifique prénom pour une belle poupée", ont-ils écrit.