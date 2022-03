Justine Cordule (Familles nombreuses) maman pour la 7e fois : sa fille est née, une première photo dévoilée

Justine Cordule a prouvé il y a bien longtemps déjà qu'elle était à la tête d'une famille nombreuse et pourtant elle continue de l'agrandir ! Ce samedi 12 mars 2022, la jolie blonde a annoncé la naissance de son septième enfant. C'est sur Instagram que sa communauté a appris la bonne nouvelle, après avoir suivi la longue attente de la jeune maman à l'hôpital.

"Ça y est ! Mademoiselle est arrivée aujourd'hui. Tout s'est bien passé, un peu long parce qu'on est arrivé hier mais au final le déclenchement a été assez rapide. Elle va bien, je vais bien", a-t-elle expliqué en story. En revanche, Justine Cordule garde encore un peu de mystère et ne compte pas faire les présentations officielles aussi vite. "Non, vous ne saurez pas le prénom maintenant, j'attends que mes enfants la découvre. Vous saurez ça prochainement", a-t-elle néanmoins promis. Après quoi, elle a partagé une première photo avec bébé dans ses bras, sans que son visage ne soit visible (Voir notre diaporama).

C'est au mois d'août dernier que la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a révélé sa nouvelle grossesse. Mais quelques mois plus tard, ce fut la stupeur : elle apprenait que son bébé avait un souci de santé, à savoir un kyste au cerveau. C'est effondrée que la jolie blonde se confiait alors sur le sujet. Mais fort heureusement, à la fin du mois de novembre, tout s'arrangeait pour le mieux. "Ma petite princesse. Aujourd'hui nous avons eu une super nouvelle. Mlle n'a plus rien, le kyste n'est plus là... Il s'est résorbé. Elle se porte à merveille. Nous sommes à 10 semaines de l'accouchement, elle pèse 1k300g. Elle a une position au top, comme dans un hamac. Prochaine écho dans 1 mois", avait vite partagé Justine sur Instagram, sans oublier de remercier ses fans pour leur soutien.

C'est toujours avec son mari Steeve que Justine Cordule a accueilli cet heureux événement. La fillette rejoint ainsi ses six frères et soeurs : Cloé, Lila-Rose, Timéo, Lubin, Toan et Tom.

Félicitations à l'heureuse famille !