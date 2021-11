Justine Cordule (Familles nombreuses) enceinte : révélations sur une complication après examen du cerveau

En story, Justine Cordule a également tenu à prendre la parole pour revenir sur la situation un peu plus en détails. Elle a donc précisé que le kyste était toujours présent même s'il avait diminué. Mais "il ne fallait pas qu'il soit plus gros ou qu'il y en ait d'autres". Elle est donc confiante. "On a aussi écarté d'autres pathologies en faisant l'échographie du coeur. Parce que Lubin est né avec le CIV [La communication interventriculaire (CIV), un orifice dans la paroi qui sépare les deux ventricules du coeur, NDLR]. Ce n'est pas dangereux pour lui, mais on voulait prendre nos précautions et écarter ça pour le bébé."

C'est fin octobre que Justine Cordule avait révélé qu'elle connaissait une complication dans sa grossesse. Sa sage-femme avait annoncé que son mari et elle devaient aller "au plus vite" dans une maternité.