Justine Cordule (Familles nombreuses) enceinte et inquiète : après un nouvel examen, elle se livre

En story, Justine Cordule a ensuite précisé en story que d'ici une dizaine de jours, son mari et elle en sauront plus. "Je vais me répéter mais ça fait à peu près quinze jours que j'ai eu le rendez-vous où on nous a annoncé qu'il y avait un problème pour la petite. On ne rentre pas dans les détails parce qu'on ne veut pas avoir de diagnostic de pseudos médecins d'Instagram. Je ne veux pas être négative ni positive parce qu'on attend. S'il y a un problème on le dira et si tout va bien également. Mais tant qu'on ne saura rien, on s'abstient", a-t-elle conclu.

Espérons pour les candidats de Familles nombreuses que cela ira, un beau cadeau de Noël en avance.