Familles Nombreuses : Justine Cordule dévoile le sexe de son septième enfant

Bonne nouvelle pour la famille Cordule. Après avoir fièrement annoncé l'arrivée au monde de leur septième enfant, le 23 août 2021, Justine et Steeve Cordule ont désormais une autre information a révélé à leurs abonnés : le sexe de leur futur bébé. Une annonce faite par la mère de famille en story Instagram, ce samedi 2 octobre.

Après avoir réuni ses enfants, la star du programme Familles Nombreuses : la vie en XXL sur TF1 a rapidement laissé la parole à ses enfants sur le sexe de son prochain enfant. Entre garçon et fille, les six enfants du couple étaient pour le moins divisés. Mais face aux nombreuses interrogations de ces derniers, la mère de famille s'est rapidement confiée sur la venue au monde de son prochain enfant. "Ah non, c'est une fille", a-t-elle indiqué à ses enfants. Une nouvelle qui a ravi la plupart de ses enfants sauf le petit Toan qui espérait avoir un petit-frère. Un bébé prévu au mois de mars prochain, comme elle l'a indiqué sur sa biographie Instagram.

Une grossesse compliquée

Durant la grossesse de son septième enfant, Justine Cordule a précédemment partagé à ses abonnés sur la Toile les nombreuses difficultés qu'elle a connu. Après avoir confié avoir pris "beaucoup de poids", la mère de famille avait ensuite indiqué avoir été "énormément malade" durant les trois premiers mois de sa grossesse. Sans compter que quelques jours plus tard, cette dernière a été touchée par un terrible accident. "Nos voitures étaient à l'arrêt et une dame a perdu le contrôle de son véhicule et a tapé nos deux voitures. Nous, on était à la maison, ça s'est passé à 6 h du matin. Donc la Twingo est très très abîmée, soit il en faudra une nouvelle soit réparations, mais le camion, je pense qu'il est épave", avait annoncé la famille.