Familles nombreuses : Justine Cordule enceinte de son 7e enfant, premières confidences...

Et de sept ! Comme viennent de l'annoncer Justine et Steeve Cordule, ils vont bientôt accueillir un nouveau bébé au sein de leur famille XXL. Le couple a dévoilé l'information sur les réseaux sociaux et la mère de famille a fait quelques confidences...

C'est via une photo que les Cordule ont communiqué sur ce grand événement. En légende d'une photo de famille avec comme élément central un tableau noir sur lequel est écrit "Bébé pour 2022", il est écrit en légende : "Voici notre surprise... Nous sommes très heureux en ce moment de vous faire savoir que notre famille nombreuse va s'agrandir pour notre plus grand bonheur. Les frères et soeurs sont heureux ..." Une nouvelle à laquelle les abonnés ne s'attendaient pas.