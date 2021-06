Familles nombreuses : Les Van Der Auwera harcelés, Cindy s'adresse aux "médisants"

Du lundi au vendredi, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre l'émission Familles Nombreuses : la vie en XXL. Un programme très suivi. Les participants ont donc été propulsés du jour au lendemain sous le feu des projecteurs. Et cette soudaine notoriété n'est pas toujours simple à gérer, surtout à cause de certains commentaires sur les réseaux sociaux.

Nombreuses sont en effet les familles à recevoir des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Une situation qui a poussé Héloïse Weiner à supprimer son compte, afin de ne plus être touchée par les critiques. De leur côté, les Gayat ont récemment évoqué le cyberharcèlement dont ils sont victimes. Ils ont donc pris la décision de faire appel à un avocat. Et pour l'heure, Amandine Pelissard prend le temps de répondre à ses détracteurs qui s'en prennent à son mode de vie.

Les Van Der Auwera connaissent également ce travers de la célébrité. Seb, Cindy et leurs onze enfants ont un mode de vie atypique qui fait en effet réagir de nombreux téléspectateurs. Le 17 juin 2021, la maman s'est donc saisie de son compte Instagram afin de réagir, en story. "Ça fait maintenant un petit moment que je vous partage nos histoires comme toutes les familles de Familles Nombreuses d'ailleurs. Cependant, nous sommes toutes victimes de méchanceté, de harcèlement sur les réseaux sociaux. Je soutiens la famille Gayat qui a pris un avocat car ça va vraiment trop loin pour eux", a confié celle qui vit avec son clan avec près de 60 animaux.

Le 6 juin dernier, Cindy avait adressé un message à leurs détracteurs, mais sur son fil d'actualité cette fois. En légende d'une photo avec son époux et leurs enfants, on pouvait notamment lire : "Les mauvaises langues, continuez à parler de choses que vous ne maîtrisez et ne connaissez pas... Car à moins de faire partie de notre vie, de notre famille je ne vois pas comment vous pouvez parler de choses et d'autres... Bref, une chose est sûre nous continuerons à apporter tout ce que nous apportons chez nous mais aussi autour de nous car c'est notre façon d'être... Merci à tous ceux qui nous suivent pour ce que nous sommes... Les autres critiqueurs, médisants, méchants... Passez votre chemin, vous perdez votre temps."