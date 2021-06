Familles nombreuses, la vie en XXL : Les Gayat cibles de cyberharcèlement, la justice saisie

Ils sont depuis le lancement de l'émission, l'une des familles stars de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Regardés chaque soir par des millions de téléspectateurs, Olivier et Soukdavone Gayat ouvrent les portes de leur quotidien hors du commun avec leurs neuf enfants, âgés entre 4 et 26 ans, Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade. La joyeuse tribu rencontre également beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Un succès qu'ils ont décidé de fructifier grâce aux placement de produits. Olivia, l'une des aînées, a d'ailleurs récemment confié que ce projet familial rapportait gros, de 5 000 euros à 20 000 euros par mois.

Mais la notoriété a ses travers et les Gayat n'y échappent pas. Ils font notamment régulièrement face à de lourdes critiques et même à du harcèlement. La maman Soukdavone a donc annoncé prendre des mesures radicales en saisissant la justice. Mardi 8 juin 2021, sur Instagram, elle a demandé à ses abonnés de se joindre à son combat. "Avec l'accord de mon avocat, vous pouvez signaler le groupe 'Anti haters, aimez les familles nombreuses' sur Facebook qui a été piraté, ainsi que la page 'Familles nombreuses XXL, leur quotidien'". Et de poursuivre : "Ça s'appelle du cyberharcèlement, il faut vraiment stopper toute cette haine envers les familles nombreuses. (...) Il faut vraiment que ces deux comptes sur Facebook soient bloqués définitivement. Moi, je dis stop au cyberharcèlement."