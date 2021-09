Familles nombreuses : Les Gayat sur le départ ? Grande incertitude après la diffusion d'une vidéo

Le 13 septembre dernier, TF1 a lancé la saison 3 de Familles nombreuses, la vie en XXL. Les téléspectateurs peuvent alors retrouver quotidiennement les rythmes chargés de douze tribus, dont celle des Gayat. Candidats phares de l'émission, les parents Olivier et Soukdavone ainsi que leurs neuf enfants (âgés entre 4 et 26 ans) sont même devenus des stars sur les réseaux sociaux, devenant des influenceurs aux revenus réguliers. Mais cette saison 3 pourrait bien marquer un tournant dans leur vie.

En effet, comme ils le laissent entendre dans le pré-générique de la saison, les Gayat risquent bien de quitter le programme. A travers les images, on découvre une Soukdavone très émue et les larmes aux yeux qui déclare face caméra : "Cette émission a changé notre vie. C'était quand même une très bonne expérience. On a passé de très bons moments ensemble, des rires, des pleurs... Vous allez nous manquer.". Des paroles qui font écho au discours des Santoro, lesquels ont déjà confirmé que la saison 3 serait leur dernière.

Lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, les Gayat avaient déjà semé le doute quant à leur avenir dans le programme de la Une. "Pour l'instant, on finit la saison 3 tranquillement. Puis, on verra ce qui arrivera plus tard, si on nous rappelle ou pas", expliquait alors Olivier Gayat. Il faudra donc attendre la fin des épisodes pour en savoir plus.

Familles nombreuses, la vie en XXL continue en tout cas de passionner les foules. Pour son retour à l'antenne, le docu-réalité a rassemblé plus d'un million de téléspectateurs, confirmant alors son succès.