Familles nombreuses : Olivier Gayat a failli finir en prison, "j'ai évité le pire"

"Quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai mal tourné. J'ai connu des gardes à vue, j'ai commis des cambriolages, je suis tombé pour recel d'armes mais plutôt que d'aller en prison, je faisais des travaux d'intérêt général. Pendant dix ans, j'ai fait des conneries...", avait confié Olivier Gayat au Berry Républicain, en 2013, alors que sa famille et lui passaient déjà à la télévision dans un numéro de Tellement vrai (NRJ12). Un passé qu'il assume et qui lui a permis de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Ainsi, le participant à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL a-t-il choisi de revenir sur cette parenthèse de sa vie dans un post Instagram diffusé le 26 août 2021.

"Hello les amies... Comme vous le savez on a tous un passé clean ou pas... Mais notre vie à chacun, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je remercie la vie chaque jour de ce qu'elle m'a apporté... J'ai évité le pire et cela je le dois en un premier temps à ma femme (@soukdavonegayat), et à mes enfants qui m'ont aidé à me reconstruire tous les jours que Dieu à fait. Je remercie la vie aujourd'hui et aussi @lorenzompc pour ce moment exceptionnel que je viens de vivre... Je ne pensais pas une seule seconde, un jour, me retrouver à aider et donner des conseils à ceux qui à l'époque auraient pu être des compagnons de cellule au final... Un jour vous saurez tout... Mais pour l'instant , mon objectif c'est d'aider, de partager et de transmettre aux jeunes que c'est possible, tout est possible et avant tout n'oubliez jamais : On est pas condamné à l'échec !", a-t-il écrit en posant devant un établissement pénitentiaire.