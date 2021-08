Familles nombreuses, une candidate touchée par un accident : sa voiture "complètement explosée"

Justine Cordule n'avait pas besoin de ça ! Ce dimanche 29 août 2021, de bon matin, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL à la tête d'une tribu de six enfants a annoncé l'endommagement de ses deux voitures familiales. La jeune femme a partagé une photo des dégâts en story Instagram, inquiétant alors sa communauté (voir notre diaporama).

Elle a donc fini par prendre la parole pour raconter ce qu'il s'est passé. "Il s'agit bien de nos deux voitures, une qui est épave, la nouvelle électrique, et le camion qui est très très abîmé. Donc se retrouver sans voitures à quelques jours de la rentrée des classes... Magnifique", a-t-elle déploré. Justine Cordule a tout de même rassuré en précisant qu'aucun membre de sa famille n'avait été impacté par cet accident : "Nos voitures étaient à l'arrêt et une dame a perdu le contrôle de son véhicule et a tapé nos deux voitures. Nous on était à la maison, ça s'est passé à 6h du matin. Donc la Twingo est très très abîmée, soit il en faudra une nouvelle soit réparations, mais le camion je pense qu'il est épave".

Justine Cordule en saura plus lundi, lorsque son garage sera ouvert. Elle a tout de même reçu la visite du garagiste pour qu'il fasse un premier "compte rendu", lequel n'était pas bon. "Comme elle est neuve, la Twingo pourrait être réparée si pas de surprise en la démontant. Et le trafic, on s'y attend mais je pense que ce sera fini pour lui", s'est-elle désolée.

Il faut dire que ce camion était le véhicule parfait pour sa grande famille. "Évidemment, ce n'est que matériel, mais ça fait toujours mal de voir sa voiture neuve complètement explosée et notre neuf places... Voilà, j'y tenais énormément... Maintenant, il va falloir en chercher un autre et ce n'est pas simple, parce que nous ne prenons que de l'occasion donc ça va être rigolo. Et puis même pour un neuf, il y a des listes d'attente, je crois que c'était six mois d'attente. Moi j'ai envie que ce soit rapide", a-t-elle conclu.

Ce malheureux contre-temps survient alors que Justine Cordule est enceinte de son septième enfant. Une nouvelle qu'elle a annoncée le 23 août dernier.