"Là, tout s'est effondré" : Justine Cordule (Familles Nombreuses) angoissée après une échographie

Cette grossesse s'accompagne visiblement de nombreuses inquiétudes pour Justine Cordule. Quelques semaines plus tôt, elle avait déjà partagé quelques signes d'angoisse. Cette dernière avait notamment confié à ses abonnés avoir pris "beaucoup de poids" et avoir été "énormément malade" lors de son premier trimestre.

À cela, Justine et Steeve Cordule ont également été victimes d'un terrible accident. Une mésaventure qui s'est produite seulement quelques jours après l'annonce de sa grossesse. "Nos voitures étaient à l'arrêt et une dame a perdu le contrôle de son véhicule et a tapé nos deux voitures. Nous, on était à la maison, ça s'est passé à 6 h du matin. Donc la Twingo est très très abîmée, soit il en faudra une nouvelle soit réparations, mais le camion, je pense qu'il est épave", indiquait la famille.