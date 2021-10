"Un virus très dangereux" : Emilie (Familles nombreuses) explique le handicap de son fils

Les téléspectateurs de TF1 ont eu le plaisir de découvrir de nouveaux venus dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Les Fanich notamment ont rejoint la désormais célèbre émission de la première chaîne. Et lors de l'épisode du 26 octobre 2021, les parents Emilie et Franck ont évoqué la surdité de leur fils Mjih (4 ans).

Emilie (35 ans, auxiliaire de puériculture en crèche actuellement en congé maternité) et Franck (35 ans gouvernant dans un parc hôtelier) sont les heureux parents de sept enfants : Niya et Maïly (10 ans), Édène (9 ans), Naële (8 ans), Eïmi (6 ans), Mjih (4 ans) et Ali (2 ans). Et grand événement, toute la famille fêtait l'anniversaire de Mjih. Mais cela a fait ressurgir un sujet douloureux.

Emilie a en effet révélé que son fils était atteint de "surdité profonde" à cause d'un virus qu'elle a contracté durant sa grossesse : "J'ai contracté un virus, le CytoMégaloVirus (CMV) quand j'étais enceinte. C'est un virus qui peut entraîner de très grosses malformations chez le foetus. Il est vraiment très dangereux. Là il y avait un risque de surdité ou de cécité, mais on ne pouvait le savoir qu'à la naissance." En apprenant la nouvelle, la jeune maman s'est "effondrée totalement". Elle a eu de la peine pour son fils qui n'allait pas être comme les autres. Des souvenirs qui ont de nouveau provoqué des larmes chez elle, mais aussi chez son mari.

Elle a ensuite expliqué que c'est après la naissance, lors du test auditif, qu'ils ont découvert son handicap. "Ça lui a développé une surdité profonde à l'oreille droite", a-t-elle raconté. Interrogée par Télé Loisirs, Emilie a ajouté qu'aujourd'hui, "elle fonctionne mais à 90 décibels", alors qu'à la naissance c'était 0. "Pour vous donner une indication, si on lui met un marteau piqueur à l'oreille droite il pourrait l'entendre", a-t-elle précisé.

Emilie s'est imaginée que Mjih n'allait pas évoluer de la même manière que les autres : "On s'est demandé comment il allait gérer la marche. On nous avait expliqué que quand il y a un vestibule dans l'oreille interne, cela pouvait avoir des répercussions sur l'équilibre. On pensait qu'il marcherait ou parlerait un peu plus tard qu'à l'âge constaté chez nos autres enfants." Aujourd'hui, Franck et son épouse sont très fiers de leur fils qui "gère très bien son handicap". Ils s'estiment donc chanceux.