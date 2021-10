Familles nombreuses : Une tribu quitte l'aventure, un autre clan emblématique fait son retour

Si les téléspectateurs ne reverront plus les Cordule à l'écran, ils auront le plaisir de retrouver l'une des familles emblématiques de l'émission dans la saison 4. La famille Jeanson, qui avait marqué la première saison, fera en effet son grand retour. Et dans les nouveaux épisodes, Marie Alix, Alexandre et leurs cinq enfants (Mayeul, Auxence, Faustine, Victor et Aloys), partageront leur pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle.