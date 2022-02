Familles nombreuses : Justine Cordule enceinte et choquée par le poids de son futur bébé !

C'est la dernière ligne droite pour Justine Cordule ! Très prochainement, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) aura le plaisir d'accueillir son septième enfant avec son mari Steeve, une petite fille. À l'approche du terme, la jolie blonde profite des derniers instants de sa grossesse et surtout, elle immortalise l'évolution impressionnante de son physique. Car Justine Cordule présente aujourd'hui un énorme ventre. Il faut dire qu'elle porte en elle un bébé très bien portant !

Vendredi 18 février 2022, en story Instagram, Justine a donné de ses nouvelles après une visite chez son gynécologue. Une visite lors de laquelle elle a justement appris combien pesait son bébé. "Ma tête quand on m'annonce le poids du bébé et qu'il reste 3 semaines !!!", a-t-elle commenté sous une image d'elle quelque peu choquée. Une fois chez elle, Justine Cordule a mis fin au suspense en révélant : "Bon et bien, 3,7kg mademoiselle et il lui reste trois semaines."

La maman de déjà six enfants ne devrait pourtant pas être surprise par la grande prise de poids de sa future fille. Et pour cause, il en a toujours été de même pour les autres membres de sa tribu. "Je vais vous repartager ma story d'il y a quelques jours où je vous montrais les poids des frères et soeurs. Donc non, il n'y a pas d'erreur, c'est comme ça, je fais des gros bébés, bien en forme !", est-elle obligée de reconnaître.

Et pour les internautes de découvrir son historique : "Timéo, jour J, j'ai perdu les eaux pour un bébé de plus de 4 kg. Tom, déclenchement car 4,5 kg. Cloé, un bébé de 4kg. Toan, 3,9kg. Lilas-Rose, contractions et accouchement dans la journée à 39 SA, 3,9kg. Lubin, déclenchement à 39 SA, 3,9kg."

Justine Cordule a certainement très hâte de donner naissance. D'autant plus après avoir traversé une grossesse difficile, marquée par de grandes inquiétudes. En octobre 2021, elle était inquiète pour sa fille à qui on avait diagnostiqué un kyste au cerveau. Heureusement, pour son plus grand soulagement, la tumeur a fini par se résorber.