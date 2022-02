Justine Cordule (Familles nombreuses) enceinte : son énorme ventre l'a fait "halluciner", l'accouchement tout proche

Justine Cordule a certainement hâte d'accueillir son bébé et ainsi d'en finir avec sa grossesse, laquelle n'a pas été de tout repos. Elle a notamment été marquée par une période de grosse inquiétude lorsque, fin octobre 2021, on lui apprenait que l'enfant avait un kyste au cerveau. Fort heureusement, quelques semaines plus tard, elle annonçait une bonne nouvelle : la tumeur était partie. "Ma petite princesse. Aujourd'hui nous avons eu une super nouvelle. Mlle n'a plus rien, le kyste n'est plus là... Il s'est résorbé. Elle se porte à merveille. Nous sommes à 10 semaines de l'accouchement, elle pèse 1k300g. Elle a une position au top, comme dans un hamac. Prochaine écho dans 1 mois", déclarait Justine avec soulagement.

Rappelons qu'avec son mari Steeve, elle a déjà six enfants, dont Tom, son fils de 10 ans qui présente des troubles autistiques.