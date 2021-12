Justine Cordule (Familles nombreuses) enceinte : elle donne des nouvelles du kyste au cerveau de son bébé

Le 14 décembre 2021 était une belle journée pour Justine Cordule. La candidate de Familles nombreuses (TF1) avait rendez-vous à l'hôpital. Et la sage-femme a annoncé une excellente nouvelle à son mari Steeve et elle, qu'elle s'est empressée de partager.

Fin du cauchemar pour la maman à la tête d'une tribu de six enfants. Justine Cordule est actuellement enceinte de son septième enfant, une petite fille. Et fin octobre, elle apprenait que son bébé avait un souci de santé. Une nouvelle qu'elle avait dévoilée sur Instagram, sans donner de précisions. Ce n'est que le 25 novembre dernier que les internautes ont découvert qu'elle avait un kyste au cerveau.

Mais, bonne nouvelle, la tumeur est partie ! La charmante blonde l'a découvert lors d'un rendez-vous à l'hôpital, mardi. "Ma petite princesse. Aujourd'hui nous avons eu une super nouvelle. Mlle n'a plus rien, le kyste n'est plus là... Il s'est résorbé. Elle se porte à merveille. Nous sommes à 10 semaines de l'accouchement, elle pèse 1k300g. Elle a une position au top, comme dans un hamac. Prochaine écho dans 1 mois", a vite annoncé Justine sur son fil d'actualité Instagram, sans oublier de remercier ses fans pour leur soutien.

Ce mercredi 15 décembre, Justine Cordule s'est exprimée en story. Ayant reçu de nombreuses questions sur la date de son terme, elle a souhaité faire de nouvelles révélations à ses abonnés. "Normalement, je dois accoucher le 10 mars. Sauf que mademoiselle apparemment fait pareil que Lubin : c'est un bébé baladeur. Ca veut dire qu'elle change de position tout le temps. Donc si c'est comme Lubin, on avisera. Là elle a de la place donc elle se retourne encore. On verra bien", a-t-elle expliqué. Chaque chose en son temps donc.