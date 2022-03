Justine Cordule épuisée depuis l'hôpital : premiers soucis pour son bébé et révélation sur son accouchement

Samedi 12 mars 2022, Justine Cordule a annoncé la naissance de son septième enfant. Une petite fille dont le prénom n'a pas encore été dévoilé aux internautes. Mais pour leur plus grand bonheur, les fans de l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL ont pu avoir quelques informations concernant l'accouchement et pas que !

C'est depuis sa chambre située dans le service maternité de l'hôpital ou de la clinique où elle se trouve que Justine Cordule a pris la parole. Encline à la confidence, elle a fait savoir que son accouchement avait été un peu long. "Accouchement le plus rapide en déclenchement : pose de l'ocytocine à 12h, bébé est arrivé à 16H45 mais l'accouchement le plus rapide reste celui de Cloé, pertes des eaux à 1h et elle est née à 4h", a-t-elle dévoilé. Rappelons que la maman a 6 autres enfants (Cloé, Lila-Rose, Timéo, Lubin, Toan et Tom) alors oui, elle a de quoi comparer.

Justine Cordule n'a ensuite pas caché être fatiguée, très fatiguée même. "On va pas dire que c'est la grande forme non plus. Je ne mens pas je pense que comme tout le monde je suis fatiguée. J'ai un peu plus de douleurs par rapport à mon dernier accouchement. Après, c'était pas le même poids. Il va falloir un peu plus de temps et se reposer", a-t-elle déclaré. Rappelons que la fille que Justine Cordule vient de mettre au monde pesait déjà 3,7kg dans son ventre, à moins d'un mois de sa naissance.

Plutôt réaliste sur son état de fatigue, la jolie blonde a aussi indiqué que la nuit à venir ne serait pas simple : "On dit toujours que la deuxième nuit c'est celle de la java donc ça risque d'être un peu plus compliqué." Pour ne rien arranger, son bébé, dont elle cache soigneusement le visage, a quelques soucis. Elle explique : "Elle a des régurgitations, elle a bu un peu trop de liquide amniotique du coup c'est un peu compliqué." Un petit point noir qui n'est rien comparé aux frayeurs connues par leur couple pendant la grossesse. En effet, Justine et Steeve avaient appris que leur bébé avait un souci de santé, à savoir un kyste au cerveau. Une terrible nouvelle qui a vite fait partie du passé étant donné que le kyste s'est résorbé.

Justine Cordule repart donc dans les couches pour une septième fois et va devoir se reposer au maximum avant de retrouver sa petite tribu, laquelle est certainement déjà impatiente de découvrir le nouveau membre de la famille.