Julien Doré : Un célèbre ami se transforme en panda pour son concert

On aurait pu penser à lui pour participer à Mask Singer à en croire la performance de ce panda au déhanché endiablé, qui est apparu sur la scène de l'Accor Arena de Paris, les 8, 9 et 10 avril aux côtés de Julien Doré . Pour ses trois concerts à guichets fermés, l'interprète de Nous a décidé a mis les petits plats dans les grands. Et lorsqu'il a entamé le titre Coco Câline, le chanteur et papa d'un petit garçon était en charmante compagnie : celle d'un drôle de panda très énergique. Et rassurez-vous, pas besoin du prochain prime de Mask Singer ni des talents de Camille Combal pour découvrir l'identité de cet étrange animal.

Car les chanceux qui ont pu voir le show extraordinaire de Julien Doré ont pu aussi découvrir qu'il s'agit de Nikos Aliagas sous ce costume. L'animateur vedette de TF1, a tout simplement accepté de relever le défi lancé par l'ancien candidat de Nouvelle Star. "Derrière le costume, il y a l'homme, derrière l'homme il y a le danseur et derrière le danseur... une plante verte", a écrit Julien Doré sur Instagram en légende d'une vidéo dévoilant Nikos Aliagas en panda. N'oubliant pas de remercier son ami pour avoir accepté sa drôle d'invitation : "Merci mon ami pour cet humour précieux et cette classe ultime conjugués." Jarry aurait pu en tomber de son siège d'enquêteur.