Julien Doré transformé depuis qu'il est papa : "Il y a un sens supplémentaire..."

Depuis son passage à la Nouvelle Star en 2007, Julien Doré est devenu l'un des chanteurs préférés des Français. Véritable showman sur scène, il enchaîne les succès depuis plus de 15 ans maintenant et son dernier album Aimée est un franc succès. Actuellement en tournée dans les Zéniths de France, il affiche sa joie et son énergie sur scène et à bientôt 40 ans, il apparaît plus épanoui que jamais. Un bonheur qu'il doit peut-être à sa récente paternité, lui qui a officialisé le 18 décembre 2021 être devenu papa lors d'une interview avec Nikos Aliagas.

Depuis, le chanteur aux longs cheveux blonds n'avait pas évoqué son rôle de père, même s' il a partagé quelques photos en compagnie de son enfant (qui pourrait être un petit garçon si l'on en croit la rumeur). En tournée actuellement, Julien Doré a pris le temps de se livrer sur les changements de ces derniers mois et lorsqu'on lui demande ce que cela lui a apporté, la réponse est claire : "Tout. Sur scène, je suis un daron, ce rôle-là, intime, celui de la maison, cette responsabilité, je la sens envers les gamins que j'ai devant moi, ceux qui me disent un petit mot, me donnent un dessin", explique-t-il dans une interview au Parisien.

Il y a un sens supplémentaire qui nourrit toutes les parties de ma vie, artistique aussi

Un changement radical donc pour Julien Doré, qui semble transformé par la paternité. "Il y a un sens supplémentaire qui nourrit toutes les parties de ma vie, artistique aussi", explique-t-il. Si l'on en sait très peu sur sa mystérieuse compagne et la mère de son enfant, l'artiste n'hésite plus à s'épancher sur son rôle de père. Heureux de revenir sur scène après une longue absence à cause de la crise sanitaire, l'interprète de Coco Calîne ne pouvait pas être plus heureux, même s'il sait qu'un imprévu est toujours possible. "J'ai l'impression de redécouvrir ma passion, avec ce truc qui flotte en plus, le fait qu'il est possible que demain ce soit à nouveau empêché. Ça induit quelque chose de très intense", analyse-t-il.

Papa depuis peu, Julien Doré a été transformé par ce nouveau rôle, que ce soit dans sa vie privée mais également dans son métier.