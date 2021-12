Julien Doré, jeune papa fatigué : "C'est important de récupérer", des nuits difficiles avec bébé ?

Alors qu'il sort une version rééditée de son dernier disque, rebaptisé pour l'occasion Aimée encore - vendu au profit de l'association Les Blouses Roses - le chanteur Julien Doré a accepté de dévoiler les coulisses de sa nouvelle vie à RTL. Après avoir quitté Paris, c'est donc dans les Cévennes qu'il vit désormais avec ses chiens, sa mystérieuse compagne et... son bébé. L'artiste âgé de 39 ans est récemment devenu papa. Une heureuse nouvelle qu'il n'a jamais confirmée officiellement, mais qui ne cesse d'être évoquée de plus en plus. Comme aujourd'hui sur RTL.

C'est isolé, au milieu de petites montagnes, que Julien Doré a trouvé refuge et continue à enregistrer ses nouveaux titres, dans un studio aménagé spécialement dans sa maison. "Ça va faire quatre ans maintenant que je suis revenu ici. C'est mon paradis rêvé", dit-il. Un petit coin tranquille, près de son clan qui vient de la région, où il élève aussi son premier enfant, lui qui a longtemps évoqué ses envies de paternité.

Alors que le reportage de RTL décrit le studio d'enregistrement du chanteur, on peut ainsi lire que l'on y trouve notamment "un ordinateur dans un coin sur lequel il enregistre tout. Mais jamais la nuit." Il faut dire que c'est un temps logiquement devenu précieux. "La nuit, je dors. Ma vie d'homme aujourd'hui fait que c'est important d'essayer de récupérer, d'être à la hauteur de la journée du lendemain et du matin qui arrive vite", "raconte celui qui est devenu père", précise RTL dans son reportage. Les nuits avec un bébé peuvent effectivement être compliquées mais les jours aussi !

Julien Doré a aussi évoqué le titre Kiki, qui relate l'arrivée d'un enfant dans la vie d'un papa et a assuré qu'au moment de l'écriture il n'était pas du tout question d'avoir un enfant avec celle qui partage sa vie ! "Je l'écris à un moment où ce rôle là ne fait pas partie de ma vie et n'a pas prévu de faire partie de ma vie ! Tout ceci est rigolo aujourd'hui parce que ma vie s'est remplie", a ajouté l'ancien candidat de Nouvelle Star, qui a fait un sacré bout de chemin depuis ses premiers pas à la télé.