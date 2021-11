Julien Doré papa ? Interrogé par Nikos Aliagas, il fait des confidences intimes

Depuis qu'il a quitté Paris pour s'installer dans les Cévennes, Julien Doré redouble de discrétion ! Le chanteur passé par Nouvelle Star, aujourd'hui âgé de 39 ans, reste ainsi très mystérieux sur sa vie amoureuse. Mais tout porte à croire que de ce côté tout va bien. D'ailleurs, à la maison, il faudrait plutôt compter sur trois couverts que deux...

Dans les pages de Gala, Julien Doré a répondu à un petit questionnaire de Nikos Aliagas et certaines de ses réponses laissent à penser qu'il est devenu papa récemment ! Alors que l'animateur de TF1 lui a demandé quelle phrase il n'aurait "jamais imaginé dire un jour", l'interprète des tubes Coco Câline, Le Lac ou Nous a lâché du tac au tac : "Je fais un biberon ?" Difficile d'imaginer que l'artiste pense à une telle réponse s'il n'était pas concrètement confronté à cette situation avec un bébé... Nikos Aliagas lui a également demandé la phrase qu'il ne pensait jamais entendre de sa vie à son égard et, là encore, Julien Doré a donné un indice évident de sa supposée paternité en déclarant "Papa". Enfin, le chanteur a révélé que ses héros sont "les mamans. Définitivement."

Julien Doré, qui sort une version rééditée de son album Aimée - certifié double platine pour 200 000 équivalent ventes - et qui versera la totalité des revenus à l'association Les blouses roses, a déjà eu l'occasion d'évoquer ses envies de paternité en interview. "J'ai alterné des moments où je pouvais très clairement énoncer mon envie d'avoir des enfants. Et puis il y a eu des moments où je ne voyais pas comment, dans ce contexte-là, celui du monde dont vont hériter les prochaines générations, je me sentirais capable de regarder dans les yeux un enfant et lui dire : 'C'est nous qui avons choisi que tu sois là.' Ça m'a paru parfois inenvisageable. Dans ces moments, j'ai beaucoup réfléchi à l'adoption", disait-il notamment dans les pages des Inrocks.

A noter que les fans de Julien Doré pourront le retrouver sur scène partout en France dès 2022 avec Aimée, la tournée. Le chanteur a notamment prévu quatre dates à l'Accor Arena de Paris.

Gala, édition du 25 novembre 2021.