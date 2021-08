Julien Doré en couple et amoureux : "Je suis dans une relation plus apaisée", rares confidences

Julien Doré, qui a récemment avoué avoir été attiré par Virginie Efira, a également avoué avoir trouvé l'équilibre qui lui faisait défaut : "Mes albums précédents étaient nourris des histoires que je vivais à l'époque : intenses, passionnelles, pleines de 'trop'. Aujourd'hui je l'ai compris, le bonheur est beaucoup plus joli quand on le vit simplement. Je n'ai plus besoin de faire exister cet intime-là en chanson pour être heureux."

A la quête de paix intérieur, Julien Doré avait même décidé de quitter Paris pour le calme et la beauté des Cévennes. A SudInfo il expliquait, lors d'une interview publiée en début d'année : "J'ai fait le choix de vivre vraiment au coeur de la nature et d'une façon assez perdue parce que c'est ce qui me fait du bien, ce qui m'inspire, ce qui me rend heureux. Mes amis, je ne les croise plus autour d'un café ou d'une bière pour 5 minutes, mais je les croise durant 48 heures."