Julien Doré "très amoureux" de Virginie Efira : sa belle déclaration en direct à l'actrice

Entre ces deux-là, c'est une histoire de longue date. En février 2007, le public découvrait un Julien Doré à peine sorti de l'école. Avec ses barrettes dans les cheveux et son ukulélé, le jeune artiste avait su capturer le coeur d'une grande majorité, tant et si bien qu'il avait gagné la cinquième saison de l'émission Nouvelle Star face à Tigane, son adversaire. Celle qui s'en souvient mieux que quiconque, c'est sans doute Virginie Efira, qui présentait le programme à l'époque sur M6, bien avant de devenir la comédienne sublimissime que l'on connaît aujourd'hui.

On était tous très amoureux de toi

Il aura fallu un peu de temps avant que leur amitié ne se concrétise. Quant elle était présentatrice pour Nouvelle Star, Virginie Efira ressentait une grande admiration pour Julien Doré. Elle se sentait trop timide, toutefois, pour se rapprocher des candidats du show comme elle l'aurait parfois voulu. Un mal pour un bien, puisque cette distance a permis à l'artiste de se concentrer puis de remporter la victoire. "C'était très apaisant pour nous, se souvenait-il en 2016 sur le plateau d'un prime On n'est pas couché. Tu avais quelque chose de très solaire et c'était chouette pour nous. Je pense qu'on était tous très amoureux de toi."

On a eu une grande discussion dans ma cuisine

Virginie Efira et Julien Doré sont, aujourd'hui, liés par une complicité de plus de 15 ans. C'est pourquoi l'artiste a récemment pensé à utiliser ses liens, artistiquement parlant, dans le clip de la chanson Kiki. Sortie en mars 2021, la vidéo les met en scène en tant que couple qui attend un heureux évènement. Un pied de nez aux rumeurs qui entourent leur joli duo ? "Je lui ai parlé de l'idée du clip, et on a eu une grande discussion dans ma cuisine en mangeant du pan con tomate que j'avais préparé, confiait-il dans les colonnes de Madame Figaro. Elle m'a apporté son expérience du cinéma, son rapport à l'image. À la fin de l'apéro, grâce à elle, j'avais tous les plans, toutes les images en tête." Voilà qui explique une telle réussite.