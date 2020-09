Julien Doré bientôt papa ? Il se confie sur ses envies d'adoption

Julien Doré est de retour pour le plus grand bonheur de ses fans. Le chanteur révélé par Nouvelle Star a sorti le single La Fièvre pour soutenir son prochain disque : Aimée. L'occasion de se lancer dans un marathon promo truffé de confidences. La plus récente ? Ses envies de devenir père !

Interrogé dans les pages de Gala, Julien Doré a évoqué la chanson Nous et Kiki qui figure sur son nouveau disque et sur laquelle chantent les filles d'un de ses collaborateurs. "Elles ont réveillé la part d'enfance qui nourrit mon optimisme, a-t-il confié en évoquant ce titre comme "une lettre à un enfant, peut-être celui que j'aurai". Un projet en cours ? Pas vraiment même s'il y réfléchit sérieusement. "La question de l'enfant est importante pour moi. (...) Je me suis d'ailleurs beaucoup renseigné sur l'adoption et j'en ai beaucoup discuté avec mon ami Francis Cabrel qui a fait ce choix", a-t-il ajouté. Et l'ancien compagnon de Louise Bourgoin d'avouer son envie de "transmettre à la génération future" ce qu'il a lui-même appris des deux femmes de sa vie : sa mère et sa grand-mère.

Ses confidences sur l'adoption, Julien Doré les a poursuivies dans les pages des Inrocks. "J'ai alterné des moments où je pouvais très clairement énoncer mon envie d'avoir des enfants [ce qu'il avait effectivement déjà fait en 2016, NDLR]. Et puis il y a eu des moments où je ne voyais pas comment, dans ce contexte-là, celui du monde dont vont hériter les prochaines générations, je me sentirais capable de regarder dans les yeux un enfant et lui dire : 'C'est nous qui avons choisi que tu sois là.' Ça m'a paru parfois inenvisageable. Dans ces moments, j'ai beaucoup réfléchi à l'adoption", a-t-il raconté. Si le projet venait à se concrétiser, c'est dans les Cévennes, où il a déménagé pour retaper une maison au calme, qu'il pourrait élever des enfants.

À noter que Julien Doré retournera à la rencontre de ses fans prochainement. "Je vous le confie le plus simplement du monde, sans effet, mais plein d'espoir, la tournée aimée commencera le 1er octobre 2021 et croyez-moi, j'ai tellement hâte de vous retrouver, tellement", a-t-il déclaré sur Instagram.