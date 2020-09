Julien Doré "très au calme, isolé" : adieu Paris, il dévoile sa nouvelle vie

Avec le succès et l'argent, Julien Doré pourrait mener une vie à cent à l'heure, mais ce n'est pas franchement le genre de la maison. Le populaire artiste, qui fait son come-back avec un nouvel album porté par le single La Fièvre, a carrément choisi de fuir le show business en quittant Paris. Il a levé le voile sur sa nouvelle vie.

Dans les pages du journal Le Parisien, qui l'a suivi sur les traces de son enfance à Lunel (dans l'Hérault), Julien Doré a révélé avoir choisi une nouvelle vie en toute simplicité. "Je suis retourné vivre dans les Cévennes il y a deux ans et demi. Un besoin de rééquilibrer ma vie d'homme et d'artiste. Quand je suis arrivé, je n'ai touché ni à la guitare ni au piano. J'ai appris le potager, la permaculture, j'ai bricolé, retapé ma maison avec mon père et Dédé, le copain avec qui je faisais les chantiers. Deux mois avant de faire la Nouvelle Star, on aménageait les agences de la Banque populaire dans la région. Après dix années passées à Paris, j'avais besoin de remettre les mains là-dedans", a-t-il confié au journal. Un choix de vie qui n'est pas sans rappeler celui de son confrère Florian Delavega...

L'interprète des tubes Paris-Seychelles, Les Limites ou encore Coco Câline a confié que dans le Sud, il était heureux et inspiré. "De mes trois derniers albums, tous écrits dans le Sud, c'est celui qui dit le plus de moi. (...) Ces chansons sont nées dans le home studio que l'on a construit dans une cave de ma maison. Je vis très au calme, très isolé, avec mes chiens et les amis de passage", a ajouté Julien Doré, qui a choisi d'intituler son nouveau disque Aimée en hommage à sa grand-mère de 99 ans qui porte ce prénom et sur laquelle il veille depuis qu'il a déménagé en province.

À noter que Julien Doré retournera à la rencontre de ses fans prochainement. "Je vous le confie le plus simplement du monde, sans effet, mais plein d'espoir, la tournée aimée commencera le 1er octobre 2021 et croyez-moi, j'ai tellement hâte de vous retrouver, tellement", a-t-il déclaré sur Instagram.