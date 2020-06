Florian Delavega vit isolé avec sa femme et son fils Santi au milieu des bois !

En juin 2017, le grand public faisait ses adieux à Fréro Delavega. La fin d'un duo au succès fulgurant grâce à des titres comme Sweet Darling, Le Chant des sirènes, Ton visage ou encore Le Coeur éléphant... Une rupture artistique assez mal vécue par Jérémy Frérot, qui a toutefois lancé sa carrière solo avec réussite. Mais une rupture nécessaire pour Florian Delavega de son vrai nom Garcia. "J'avais besoin de me retrouver au calme, de savoir ce que je voulais faire de ma vie...", a-t-il confié au Parisien.

Le journal est parti sur les traces du chanteur de 33 ans, qui a décidé de refaire de la musique et s'apprête à sortir un nouveau single intitulé Printemps éternel. Ces trois dernières années, il a pris le temps de se ressourcer et d'écrire une nouvelle page de sa vie avec son amoureuse Natalia Doco. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Santi né en 2018. Sa nouvelle vie, elle se fait à l'abri des regards "au bout d'un sentier au milieu d'une immense forêt", précisent nos confrères. "Nous avions passé une annonce : cherchons maison autonome avec une rivière et une forêt. Nous avons vendu notre appart' à Paris et nous sommes installés ici en juin 2017, juste après le dernier concert des Fréro", confirme le chanteur.

Florian Delavega vit ainsi au milieu de la forêt dans un airial, "un lieu de vie typique des Landes", et le voisin le plus proche est... à 5 kilomètres ! Malgré l'argent gagné ces dernières années, le chanteur n'a pas la folie des grandeurs et confesse que le seul luxe qu'il s'accorde concerne les voyages. D'ailleurs, il vit actuellement dans la grange de sa propriété à cause d'un chauffage qui ne marche plus dans la maison. Avec son amoureuse, ils font de la permaculture, ont un potager, une serre et des toilettes sèches. Tout juste ont-ils posé une clôture à cause des animaux pour la sécurité de leur fils. "On est encore à l'ADSL et on ne peut pas regarder YouTube sur deux ordinateurs en même temps. J'étais parti dans un mode de vie extrême, mais mon fils m'a remis les idées en place", admet volontiers Florian Delavega.

Un choix de vie que le chanteur ne regrette pas, lui qui estime que mettre fin à son populaire duo était "vital" pour éviter que les choses finissent mal... "Je me voyais amer, moins sympa avec les fans et les médias, j'avais des douleurs partout, des tendinites aux épaules. Mon corps me disait stop", confesse-t-il. S'il est toujours en contact avec Jérémy Frérot - qui est lui installé dans le bassin d'Arcachon avec Laure Manaudou et leur fils - , il ne sait pas si le duo se reformera un jour, mais ne ferme pas la porte : "C'est la vie qui le dira."