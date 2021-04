Julien Doré très "touché" par un joli geste de Virginie Efira : coulisses de leur amitié

Virginie Efira enceinte, puis maman d'un bébé tigre sous les yeux émerveillés de son amoureux Julien Doré, voilà le scénario improbable du clip de Kiki, dernier titre du chanteur. Les deux amis ont tourné dans les Cévennes, où l'artiste est retourné vivre discrètement depuis quelques années. Interrogés par Madame Figaro sur cette collaboration, ils ont révélé les coulisses de cette amitié qui perdure.

Julien Doré n'a pas manqué de rappeler que c'était Virginie Efira, alors présentatrice de l'émission La Nouvelle Star, qui avait réussi à le convaincre de ne pas abandonner le casting du télé crochet : on lui avait demandé de chanter sans l'aide d'un instrument, ce qu'il avait initialement refusé. Fort heureusement, il avait accepté de revenir et a remporté le programme.

C'était en 2007. Depuis, il n'a pas quitté Virgina Efira, devenue une très bonne amie. "On s'est revus plusieurs fois après l'émission. Virginie m'intriguait parce qu'elle n'utilisait pas le piédestal de la notoriété, c'était une bosseuse incroyable et une femme fascinante", confie le chanteur. Surtout, Julien Doré a été touché par un joli geste de l'animatrice devenue comédienne à succès. "Quelques mois plus tard, elle m'a invité à dîner chez Christophe, un musicien dont j'étais totalement fan. Cela m'a beaucoup touché", a ajouté l'interprète du tube Le Lac.

Virginie Efira, que l'on reverra prochainement au cinéma lors de la nouvelle sortie du film Adieu les cons, a toutefois précisé n'avoir joué que l'entremetteuse puisque c'était le regretté Christophe qui voulait rencontrer Julien Doré. Malgré tout, elle s'en réjouissait. "Ce dîner était aussi l'occasion d'approfondir ce que Julien et moi avions en commun : une simplicité, une profondeur, un sens de l'autodérision (...) Notre amitié, c'est quinze ans d'échanges, de grands questionnements et de fous rires", ajoute-t-elle. Et c'est bien parti pour durer quinze ans de plus !

