Julien Doré titillé sur la paternité par Anne-Elisabeth Lemoine, pour son clip avec Virginie Efira

Déjà certifié disque de platine pour plus de 100 000 exemplaires vendus, le dernier disque de Julien Doré continue sur sa lancée. Cette fois, c'est le single Kiki qui prend le relais. Un clip a été dévoilé et le chanteur en a parlé en visio dans l'émission C à vous, le 23 mars. L'occasion pour l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine de lui tendre une perche qu'il n'a jamais saisi au sujet de la paternité.

Depuis chez lui dans les Cévennes - il a quitté Paris pour retourner vivre en province avec ses chiens - Julien Doré a donc répondu aux questions de l'animatrice de France 5 sur son clip. "Kiki, c'est adressé à un enfant que vous aimeriez accueillir un jour...", a-t-elle déclaré en plateau, faisant un clin d'oeil et une grimace pour lui tendre la perche alors qu'un magazine a récemment annoncé qu'il se pourrait bien qu'il ne soit plus tout seul à la maison... Perche que le chanteur âgé de 38 ans a royalement ignoré. "Oui, c'est une des premières chansons que j'ai écrite pour cet album-là et elle est venue d'un coup, ce sont des chansons qui s'adressent aux enfants d'aujourd'hui et de demain", a-t-il répondu.

Anne-Elisabeth Lemoine n'a pas manqué non plus de lui adresser ses "félicitations pour cet heureux événement, un joli petit clip et un bébé tigre !". Une référence à la vidéo de l'artiste dans laquelle Virginie Efira, amie de longue date de Julien Doré, joue sa femme enceinte qui accouche d'un tigre... "Merci ! Oui effectivement, c'est un bébé tigre qui surgit à la fin du clip, c'est un joli message que j'ai essayé d'envoyer dans ce clip-là. Je veux faire passer un message de tendresse. C'est aussi un message d'espoir parce que c'est la nouvelle génération qui va, de fait, prendre le relais", a réagi le chanteur.