Julien Doré, son histoire inoubliable avec Marina Hands : en larmes en évoquant leur rupture

Entre eux, tout a commencé avec un film. Marina Hands et Julien Doré se sont rencontrés sur le tournage du film Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour..., qui n'a finalement jamais aussi bien porté son nom. "Cet amour a changé l'homme et l'artiste en moi et il vivra toujours en nous deux", confiait Julien Doré à ELLE en novembre 2013.

Pour Marina Hands, ce coup de foudre a été plus que marquant. "Julien a été mon grand amour. La douleur d'une rupture est valable pour les deux, peu importe celui qui est parti", déplorait l'actrice dans les colonnes de Paris Match en 2013, l'année de leur séparation. C'est donc tout naturellement qu'au mois de mai de cette même année, Julien Doré a craqué dans l'émission La Parenthèse inattendue au moment d'évoquer Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour...

"Je rencontre une femme qui a traversé ma vie qui est Marina Hands et on tombe amoureux sur le tournage. Cette rencontre est incroyable et a marqué ma vie d'une façon extraordinaire. C'est quelque chose que je garderai toujours", se souvenait Julien Doré, la gorge nouée et les yeux mouillés.

Pour le chanteur, cette rupture a été extrêmement difficile à vivre. Une peine traduite en musique dans l'album LØVE. "Lorsqu'une très belle histoire d'amour s'éteint, elle vous habite très longtemps. Il faut du temps pour s'en remettre. Je ne sais pas si j'aimerai quelqu'un d'autre autant", confiait-il à Paris Match. Cette sorte de fenêtre ouverte dans les pensées de son ex avait créé "une sensation curieuse, étrange" chez Marina Hands. "Il s'agit de moi et, en même temps, c'est comme si cela ne me regardait pas", confiait-elle à L'Express Styles, en janvier 2015.