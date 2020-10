Julien Doré : Qui sont les ex compagnes du chanteur ?

Depuis son passage remarqué dans Nouvelle Star, Julien Doré mène sa barque avec brio dans l'industrie musicale et multiplie les tubes de Coco Câline à Paris-Seychelles. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 38 ans, est en revanche moins chanceux côté vie privée. Il a connu plusieurs ruptures et, s'il se dit prêt à devenir père, il est encore un coeur à prendre.

Julien Doré a notamment vécu deux histoires d'amour très médiatisées. La première avec l'ancienne Miss Météo de Canal + devenue actrice : Louise Bourgoin. Les amoureux ont été ensemble de 2007 à 2010. Après la rupture, l'actrice avait fait quelques confidences sur son rapport à l'amour et au couple. "Ça n'a jamais duré plus de deux ans chez moi, j'ignore pourquoi. Il faudrait demander aux mecs qui m'ont larguée ! (...) Mais quand je suis amoureuse, je suis comme droguée. Je me sens dépendante, mon corps ne répond plus de moi. Dans ces moments-là, je crois totalement en l'amour", disait-elle alors dans Version Femina en 2012. En revanche, l'ancien couple n'a jamais expliqué la cause de la rupture...

Julien Doré, qui a une époque pouvait facilement s'énerver quand on lui parlait de ses histoires de coeur, a aussi été en couple avec une autre comédienne : Marina Hands. Une histoire qui a duré de 2010 à 2012. "Lorsqu'une très belle histoire d'amour s'éteint, elle vous habite très longtemps. Il faut du temps pour s'en remettre. Je ne sais pas si j'aimerai quelqu'un d'autre autant. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis célibataire, absolument pas amoureux", disait le chanteur à Paris Match en 2014.

Julien Doré, que l'on a un temps soupçonné d'avoir fricoté avec Virginie Efira alors qu'il ne s'agissait que d'une rumeur, a cependant admis que le couple n'est pas fait pour lui. "J'ai déjà vécu sous un même toit, deux fois, c'était un échec total. Mais effectivement, par exemple, l'espèce de symbolique du même toit, oui je trouve ça ridicule", avait-il raconté dans Thé ou Café en 2017. Désormais c'est seul, ou presque, qu'il habite loin de Paris puisqu'il a posé ses valises dans les Cévennes.