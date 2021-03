Julien Doré : Craquante photo avec Aimée, à qui il fait un beau cadeau...

Pour la Fête des grands-mères, Julien Doré n'a pas manqué d'aller rendre visite à la sienne. Le chanteur, qui est retourné vivre en province près des siens, a posté une photo sur Instagram avec Aimée. L'artiste lui a d'ailleurs fait un joli cadeau.

Prenant la pose en mode selfie, masque noir de protection contre le coronavirus sur le visage pour éviter de contaminer inutilement son adorée grand-mère, Julien Doré écrit en légende : "Aimée a reçu son double disque de platine. En route vers le triple pour ses 100 ans dans quelques jours & encore belle fête à toutes les grands-mères." Le chanteur âgé de 38 ans avait intitulé son dernier disque du prénom de sa mamie. Un album porté par les singles La Fièvre puis Nous et qui s'est donc déjà vendu à 200 000 exemplaires. Un très joli chiffre quand on sait la difficulté pour les artistes de durer dans le temps et sans compter sur la crise sanitaire ayant un temps fermé les magasins non essentiels.

Julien Doré, qui a sorti une nouvelle chanson intitulée L'île au Lendemain en duo avec sa consoeur Clara Luciani, avait aussi prévu une autre surprise pour les grands-mères de ses fans. "DEMAIN J'APPELLE TA MAMIE. Pour la fête des grands-mères, j'organise une petite surprise avec vous, un appel visio à votre mamie. Laissez en commentaire le prénom de votre grand-mère & si vous avez la chance d'être avec elle demain matin envoyez votre numéro en message privé", avait-il détaillé quelques heures plus tôt. Décidément, le chanteur aime l'art de créer la surprise, lui qui a récemment livré en personne sa mini moto à une femme et son fils, gagnants de sa tombola solidaire pour le Secours populaire après la tempête Alex.