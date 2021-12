Julien Doré officialise enfin sa paternité

Il était temps ! Invité dans l'émission 50' Inside, ce samedi 18 décembre 2021 sur TF1, Julien Doré s'est confié à Nikos Aliagas sur les différentes dates qui ont rythmées sa carrière. L'occasion pour l'artiste de 39 ans d'enfin avouer la nouvelle : il est bel et bien devenu papa. Car jusqu'à présent, ce dernier avait simplement fait en sorte de ne pas confirmer sa paternité.

Très secret sur sa vie sentimentale, Julien Doré tient à garder une part de mystère sur sa vie privée. Pourtant, face à l'animateur, l'interprète de Coco Câline a indiqué - à demi-mots - être désormais père de famille. Un aveu qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent. "Tu sais Nikos, 40 ans, une vie qui change et se transforme et me fait comprendre que désormais, le jeune homme que j'étais sur cette scène devient un homme qui doit aussi être dans la transmission. Je suis un homme responsable et heureux de l'être", a-t-il expliqué, timide. Une faible confession aux yeux de Nikos Aliagas qui lui a alors demandé : "Responsable car vous allez devenir papa ?" Ce à quoi, celui que l'on a découvert dans la Nouvelle Star en 2007 a simplement répondu par : "Voilà."

Après s'être installé dans les Cévennes aux côtés de sa mystérieuse compagne, Julien Doré veille à ne pas divulguer trop d'informations sur sa vie privée. Suivi par les équipes de RTL, le 13 décembre dernier, le chanteur avait cependant partagé quelques rares aveux sur son quotidien actuel : "La nuit, je dors. Ma vie d'homme aujourd'hui fait que c'est important d'essayer de récupérer, d'être à la hauteur de la journée du lendemain et du matin qui arrive vite." Une réponse équivoque racontée par "celui qui est devenu père", comme le précisait RTL dans leur reportage. Des propos qui témoignent que partager son quotidien avec un jeune nourrisson peut, parfois, être plus difficile qu'il n'y paraît.