Julien Doré très agacé par une question : "Le cynisme se situe exactement là"

Julien Doré en appelle ainsi à la plus grande réactivité des pouvoirs en place pour éradiquer, au plus vite, la crise écologique. Pour lui, ce système de culpabilisation est un leurre, "une grade fable à laquelle je ne crois pas qui m'agace énormément". "Donc au delà des petits gestes de chacun que nous sommes obligés de faire par culpabilité pour nos enfants ou face à ce que nous voyons et traversons, je préfère penser à ce système politique en place qui devrait rapidement prendre conscience qu'il pourrait radicalement s'associer à nos petits gestes quotidiens", lance-t-il.

Exilé depuis désormais quatre ans dans les Cévennes, le chanteur nîmois avait déjà exprimé son soutien à la cause écologique, notamment dans son cinquième album Aimée, où il dénonçait "les absurdités du monde et ses grands espoirs". "Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres", chantonnait Julien Doré, végétarien, dans son titre La Fièvre.