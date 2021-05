Leonardo DiCaprio sacrifie une (grosse) part de sa fortune dans un projet très spécial...

On le sait depuis longtemps, l'écologie et la protection du monde animal font partie des priorités dans la vie de Leonardo DiCaprio. Une attitude très louable pour un acteur aussi populaire, qui n'hésite pas à promouvoir des projets environnementaux, que ce soit à travers la fondation qui porte son nom ou bien au cinéma avec le documentaire La Onzième Heure, le dernier virage. Et, aujourd'hui, le playboy de 46 ans a décidé d'aller encore plus loin en contribuant à un don énormissime pour aider à la protection d'espèces animales en danger.

C'est l'acteur, rendu célèbre par le film Titanic, qui a lui-même fait cette annonce lundi 17 mai sur son compte Instagram, indiquant à ses 48 millions d'abonnés l'action qu'il allait mettre en place. L'acteur et environnementaliste va donner, à travers l'association Rewild qu'il supporte financièrement, la somme de 35 millions d'euros pour contribuer à la protection du milieu sauvage et la réintroduction d'espèces dans les îles Galápagos !

Plus de la moitié des espaces sauvages restants pourraient disparaître dans les prochaines décennies

Un magnifique geste qu'il explique par la dégradation de la situation environnementale dans le monde. "La nature décline. Nous avons détérioré trois-quarts des lieux sauvages et poussé plus d'un million d'espèces au bord de l'extinction. Plus de la moitié des espaces sauvages restants pourraient disparaître dans les prochaines décennies si nous ne prenons pas d'actions décisives", a-t-il écrit en commentaire d'une vidéo explicative sur la situation.