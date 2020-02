Leonardo DiCaprio et Camilla Morrone en couple aux Oscars, l'officialisation !

Le couple se fréquente depuis fin 2017, mais c'est la première fois que Leonardo DiCaprio et Camilla Morrone apparaissent à une cérémonie d'une telle envergure ensemble. L'acteur de 45 ans et sa compagne de 22 ont eu chacun une grosse année : lui dans Once Upon a Time... in Hollywood, pour lequel il a été de nombreuses fois nommé, et elle dans le film indépendant Mickey and the Bear, un premier rôle très remarqué. La première fois qu'il a été vu ensemble, le couple se tenait la main dans les rues de New York.

Camilla Morrone en robe de mariée auprès de Leo

Interviewée par le Los Angeles Times, Camilla Morrone s'est exprimée sur les 23 ans qui la séparent de l'acteur de The Revenant. "Je pense que n'importe qui devrait pouvoir sortir avec qui il veut, avait-elle dit en affirmant toutefois comprendre susciter la curiosité. Je serais probablement curieuse moi aussi." Une source a aussi confirmé à People que la relation entre Leonardo DiCaprio et Camilla Morrone était plus que sérieuse.



Retour sur le tapis rouge, où l'actrice, également mannequin très demandé qui a travaillé notamment avec Topshop, Desigual et Ay Not Dead, portait une robe des plus inédites. Sa styliste Micah Schifman a révélé à InStyle qu'elle avait choisi une robe de mariée vieux rose imaginée par Carolina Herrera. Accessoirisée avec un collier en diamant Tiffany & Co., la robe corsetée comprenait un long jupon évasé. Leonardo DiCaprio portait élégamment un costume bleu foncé de chez Armani et des boutons de manchette de 18 carats signés David Yurman.