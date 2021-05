Robert de Niro gravement blessé : la douleur est "insoutenable"

Robert de Niro vit une période compliquée. Alors qu'on a appris très récemment que son divorce avec l'actrice Grace Hightower l'a ruiné et l'oblige à accepter tout un tas de films pour éponger ses dettes, voilà que l'acteur de 77 ans a connu une mésaventure pour le moins embêtante sur un plateau de tournage. Présent dans l'État de l'Oklahoma pour tourner le prochain film de la légende Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, il s'est assez gravement blessé à une jambe.

La douleur était insoutenable et maintenant je dois me faire soigner

Une blessure survenue hors tournage pour l'acteur qui a eu le temps de faire toutes ses scènes avant de rentrer à New York jeudi 13 mai 2021 pour consulter un médecin. Il vient d'ailleurs de se confier au média IndieWire sur cette mésaventure. "Je me suis déchiré le quadriceps. J'enjambais simplement quelque chose et je suis tombé. La douleur était insoutenable et maintenant je dois me faire soigner", a-t-il indiqué en interview.

Une blessure très contraignante pour le père de six enfants, mais qu'il explique assez facilement. "Ce sont des choses qui arrivent, surtout lorsqu'on vieillit. On doit se préparer à ce genre de choses inattendues, mais c'est gérable", a-t-il assuré, rassurant ses fans sur son état de santé.

Une blessure qui ne devrait pas impacter le film

Heureusement pour lui et pour la production du film, la star, que l'on a récemment vue dans The Irishman, ne devrait pas pâtir de sa blessure pour tourner les prochaines scènes du film. "Je joue un personnage très peu actif. Je ne bouge pas beaucoup, Dieu merci, donc on va s'en sortir", détaille l'acteur qui s'est récemment exprimé sur le privilège blanc.