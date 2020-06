Robert De Niro, père de 6 enfants métisses et conscient de son privilège blanc

Père de six enfants métisses, Robert De Niro s'est confié sur sa famille. Le jeudi 11 juin 2020, l'acteur de 76 ans était l'invité (à distance) du Tonight Show de Jimmy Fallon. "Mes enfants sont à moitié noirs... et même moi, je prends certaines choses pour acquises", a déclaré l'acteur, qui se dit conscient de son privilège d'homme blanc.

"Quand les gens disent à leurs enfants : 'Garde tes mains en l'air quand tu es arrêté par n'importe quel policier, garde tes mains sur le volant, ne fais pas de gestes brusques, ne mets pas tes mains en bas, ne fais pas ça...' C'est effrayant. Ça doit changer", a dénoncé Robert De Niro.

"Une personne qui blesse une autre personne pour autre chose que de la légitime défense ou le fait de défendre d'autres gens ne devrait pas être un policier", a estimé l'acteur américain, évoquant ces abus répétés de la police qui ont conduit à la mort de tant d'innocents, de George Floyd à Breonna Taylor, Michael Brow, Eric Garner et bien d'autres.

Robert De Niro avait accueilli ses deux premiers enfants, Drena (48 ans) et Raphael (44 ans), avec sa première épouse, l'actrice afro-américaine Diahnne Abbott. Il est également papa des jumeaux Julian et Aaron (24 ans), issus de sa relation passée avec le mannequin afro-américain Toukie Smith.

Robert De Niro est aussi le père d'un garçon prénommé Elliot (22 ans) et d'une petite Helen (8 ans), nés de son mariage passé avec Grace Hightower, actrice et philanthrope noire. En janvier 2019, il était annoncé que les deux acteurs se séparaient une seconde fois. Après un premier mariage en 1997, un divorce et un autre mariage en 2004, Grace et Robert se séparent aujourd'hui une bonne fois pour toutes, sur fond de guerre judiciaire pour la séparation des biens...