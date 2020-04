Robert De Niro (Mon beau-père et moi) : Qui sont les six enfants de l'acteur ?

Dans la fiction, il est un beau-père abominable. Dans la vraie vie, en revanche, Robert De Niro prend son rôle de papa très à coeur. Loin du modèle familial Furniker-Byrnes – Mon beau-père et moi, avec Ben Stiller en 2001 –, le comédien est à la tête d'une jolie tribu de six enfants. Deux sont issus de sa relation avec l'actrice Diahnne Abbott : il a adopté Drena (48 ans), la fille biologique de sa première épouse, et le couple a accueilli ensemble Raphael (désormais 44 ans). L'acteur a également eu des jumeaux, Julian et Aaron (25 ans), fruits d'une fécondation in vitro, avec le mannequin Toukie Smith. De son dernier mariage avec Grace Hightower, il a eu Elliot (22 ans) et sa petite dernière à l'aide d'une mère porteuse, Helen, 7 ans.

De Niro l'a toujours assuré : ses enfants n'accordent que peu d'importance à sa célébrité. "Ils ne sont pas trop impressionnés par moi, ne cesse-t-il de répéter. Ils ne disent pas grand-chose sur ma carrière." Et pourtant, ils ont été plusieurs à la suivre de près. Drena, l'aînée, est elle aussi actrice. En 2018, elle a décroché un rôle auprès de Lady Gaga et Bradley Cooper dans le film A Star is Born. On l'a également aperçue dans Joy, avec Jennifer Lawrence, ou encore dans Le Nouveau Stagiaire, au côté de son papa en 2015. Raphael De Niro a lui aussi tenté de suivre la voie de la comédie dans sa jeunesse, mais, après quelques rôles, il a préféré se consacrer à l'immobilier. À la tête du Douglas Elliman's De Niro Group, il a par exemple vendu de luxueuses demeures à Renée Zellweger ou Jon Bon Jovi. Quant au reste du clan, difficile de dire pour l'heure ce que l'avenir leur réserve !

Robert De Niro, sa fille sa bataille

Être le papa idéal, ce n'est facile pour personne. À plusieurs reprises, Robert De Niro a bien failli ne plus pouvoir côtoyer certains de ses enfants, puisqu'il s'est disputé la garde de ses petits derniers avec Grace Hightower. En 1999, la star hollywoodienne avait demandé le divorce après seulement deux années de mariage – avant de changer d'avis – et s'était battu bec et ongles pour son fils Elliot. Rebelote en 2019, alors que le couple décidait de se séparer pour de bon et sans appel, cette fois-ci pour Helen. "Grace et moi avons deux beaux enfants ensemble. Nous entrons dans une période de transition dans notre relation qui est un processus difficile mais constructif, annonçait-il pourtant. Je rends hommage à Grace en tant que mère merveilleuse." Une bonhomie de courte durée, quand on sait que Grace Hightower a tenté, au passage, de lui soutirer la moitié de sa fortune...