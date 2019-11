Lady Gaga en couple avec Bradley Cooper ? "On a travaillé dur pour ça"

On y aura cru, et pourtant ! En couverture de l'édition de décembre du magazine Elle, Lady Gaga a confirmé que toute son idylle avec Bradley Cooper avait été orchestrée. La chanteuse a même expliqué avoir souhaité que cette alchimie paraisse réelle. "On a travaillé ensemble sur une histoire d'amour, raconte-t-elle. En tant qu'interprète et actrice, bien sûr que j'ai eu envie que tout le monde croie qu'on était amoureux. Et je voulais que le public puisse le ressentir le soir des Oscars." Ça méritait bien, effectivement, une petite statuette dorée pour saluer la performance.

En fait, on avait tout planifié

Il faut dire que tous les ingrédients étaient là pour assurer la crédibilité de cette rumeur romantique. Lady Gaga a fait ses adieux à son fiancé Christian Carino en février 2019 et Bradley Cooper s'est séparé de sa compagne Irina Shayk au mois de juin. Mais visiblement, la complicité qui explosait l'écran du film A Star is Born n'était en rien liée à ces ruptures. "On voulait que ça traverse la lentille de la caméra et toutes les télévisions qui diffuseraient le film, poursuit-elle. On a travaillé dur pour ça, pendant des jours. En fait, on avait tout planifié. J'imagine qu'on a fait du bon travail !"

Le public ne peut qu'applaudir cette mascarade. Et c'est décidément couronnée de succès que Lady Gaga fait ses débuts sur grands écrans – après avoir tenté l'expérience, dans l'univers des séries, en tournant dans les saisons 5 et 6 d'American Horror Story. Shallow, la chanson qu'elle a écrite pour le film, a été récompensée par l'Oscar de la meilleure chanson originale... et a été au coeur d'une accusation plutôt curieuse. En entendant les premières notes du titre, un certain Steve Ronsen a trouvé une ressemblance foudroyante avec sa propre création, Almost, et a déclaré qu'il était prêt à réclamer "des millions et des millions de dollars" à l'artiste. On peut l'affirmer : une star est née...