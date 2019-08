Lady Gaga accusée de plagiat pour son titre Shallow, du film A Star is Born

Applause, ce sera pour plus tard. La chanteuse Lady Gaga est accusée d'avoir dépouillé la création d'un artiste new-yorkais pour en puiser son titre Shallow, chanson phare du film A Star is Born, en salles le 3 octobre 2018.

L'accusateur de la star, Steve Ronsen, serait prêt à lui réclamer "des millions et des millions de dollars" – comme le précise une source de Page Six. En cause : une ressemblance qu'il juge très troublante avec son titre Almost, qu'il a partagé sur son compte Soundcloud durant l'année 2012. Pour l'écouter, ce sera par ici.

Bien que l'inspiration de Lady Gaga ne soit pas excessivement flagrante, Steve Ronsen n'en démord pas. Pour lui, les deux mélodies se basent sur un accord de trois notes qui sonne de manière très similaire à ses oreilles. En guise de preuve, Mark D. Shirian, son avocat, aurait même fourni le rapport officiel d'un musicologue affirmant qu'il y a "de sérieuses similitudes rythmiques et harmoniques entre les deux titres". Mais la bataille se fera à ses risques et périls. "Ronsen essaye juste de se faire de l'argent facile sur le dos d'une artiste à succès" explique Orin Snyder, qui se charge de la défense de Gaga, assurant que la chanteuse de 33 ans "se battra vigoureusement et triomphera" en cas de réel procès.

Lady Gaga remporte l'Oscar de la Meilleure chanson originale en 2019

Lady Gaga et Bradley Cooper ont fait pleurer les chaumières en interprétant ensemble les notes de Shallow au cinéma. Un exploit qu'ils ont reproduit, le 24 février 2019, devant le public effervescent de la 91e cérémonie des Oscars. Et c'est couronnée de succès que Stefanie Germanotta - de son vrai nom - a quitté le Théâtre Dolby de Los Angeles ce soir-là, l'Oscar de la Meilleure chanson originale en main. Dommage que cette gloire soit accompagnée d'une Bad Romance judiciaire...