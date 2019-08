Lady Gaga : Son ex-fiancé Christian Carino a retrouvé l'amour...

Pour rappel, Lady Gaga avait commencé à sortir avec Christian Carino en février 2017. Puis, la vedette de A Star Is Born avait révélé ses fiançailles en octobre 2018 lors de la 25e édition du Elle Annual Women in Hollywood Celebration au Four Seasons Hotel de Los Angeles. Auparavant, la star avait été en couple pendant cinq ans avec l'acteur Taylor Kinney. Depuis, les rumeurs sur sa situation amoureuse vont bon train. On l'a ainsi accusée d'être derrière la rupture entre Bradley Cooper et Irina Shayk et on lui a récemment prêté un flirt avec Dan Horton, son ingénieur du son...

Thomas Montet