Robert De Niro sérieusement blessé : il quitte le tournage du dernier Scorsese pour se faire soigner

Il y a des tournages que l'on aimerait mieux éviter. C'est sûrement ce qu'a dû se dire le légendaire Robert De Niro en quittant l'état de l'Oklahoma pour rentrer dans sa maison de New York afin d'y consulter un médecin suite à une blessure pendant le tournage du très attendu Killers of the Flower Moon, le dernier film du réalisateur Martin Scorsese. Dans ce film policier, on retrouve notamment Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, ce qui attire forcément une attention encore plus forte autour de sa production.

Pas de chance pour Robert De Niro donc, puisque selon les informations du média américain TMZ, l'acteur, qui aurait de vrais soucis financiers, se serait blessé à une jambe, l'obligeant à prendre un avion jeudi 13 mai au soir pour aller consulter un médecin ce vendredi à New York. Apparemment, la blessure ne serait pas intervenue directement sur le plateau de tournage du film et ne nécessite pas d'intervention urgente. Une bonne nouvelle pour l'acteur, père de six enfants.

Selon des sources proches, cette malencontreuse blessure ne devrait pas compromettre ni obliger la production à étendre le tournage du film, puisque Robert De Niro a déjà tourné les scènes pour lesquelles il était présent en Oklahoma. Pour le moment, on ne sait pas encore si l'acteur mythique de Taxi Driver va devoir revenir sur le plateau, ce qui pourrait causer des retards en fonction de la gravité de sa blessure.